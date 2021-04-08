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В Петербурге впервые за последние месяцы менее 700 случаев коронавируса за сутки. По России заболеваемость пошла в рост

В России выявили 8 672 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые за последние месяцы эта цифра не превысила 700. Об этом 8 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, накануне в Северной столице было 705 заразившихся, так что по сути изменения незначительные. По России же вновь начался рост — за 24 часа выявили 8 672 новых заболевших (против 8 294 накануне). Летальная статистика в Петербурге и по стране почти не меняется: в России 365 смертей (374 накануне), в Северной столице — 33 умерших (36 накануне).

Новые случаи COVID-19 за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице, где заболеваемость за сутки увеличилась с 1 585 до 2024. Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 23 тысяч человек. Общее число заболевших в городе сегодня перевалило за 400 тысяч.

С начала пандемии в России заболели 4 614 834 человека, из которых более 4,2 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 101 845, из которых 12 521 в Петербурге.

Россия по числу выявленных случаев в мировом масштабе держится на пятом месте. Первая тройка по этому показателю не меняется: Индия (12,9 миллиона), Бразилия (почти 13,2 миллиона) и США (почти 31 миллион). Всего в мире коронавирусом заболели более 133 миллионов.

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Комментарии (3)

rastaman
Еще раз обращу внимание всех желающих думать головой, а не сми, на голые цифры.
133млн заболевших во всем мире - это МЕНЬШЕ 2% населения Земли. 1,6%, ести быть точнее. Это ЗА ВСЕ ВРЕМЯ (больше года) «ужасной и страшной» пандемии.
Это только заболевших. Умерших вообще доли процентов.

И вот из-за этих цифр трусливые чиновники по всему миру устроили такой бедлам!
Мой вывод таков - большинство правительств большинства стран мира никуда не годятся.
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