В Петербурге впервые за последние месяцы менее 700 случаев коронавируса за сутки. По России заболеваемость пошла в рост

Отметим, накануне в Северной столице было 705 заразившихся, так что по сути изменения незначительные. По России же вновь начался рост — за 24 часа выявили 8 672 новых заболевших (против 8 294 накануне). Летальная статистика в Петербурге и по стране почти не меняется: в России 365 смертей (374 накануне), в Северной столице — 33 умерших (36 накануне).
Новые случаи COVID-19 за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице, где заболеваемость за сутки увеличилась с 1 585 до 2024. Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.
В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 23 тысяч человек. Общее число заболевших в городе сегодня перевалило за 400 тысяч.
С начала пандемии в России заболели 4 614 834 человека, из которых более 4,2 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 101 845, из которых 12 521 в Петербурге.
Россия по числу выявленных случаев в мировом масштабе держится на пятом месте. Первая тройка по этому показателю не меняется: Индия (12,9 миллиона), Бразилия (почти 13,2 миллиона) и США (почти 31 миллион). Всего в мире коронавирусом заболели более 133 миллионов.