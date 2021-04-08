В Петербурге впервые за последние месяцы менее 700 случаев коронавируса за сутки. По России заболеваемость пошла в рост

Отметим, накануне в Северной столице было 705 заразившихся, так что по сути изменения незначительные. По России же вновь начался рост — за 24 часа выявили 8 672 новых заболевших (против 8 294 накануне). Летальная статистика в Петербурге и по стране почти не меняется: в России 365 смертей (374 накануне), в Северной столице — 33 умерших (36 накануне).



Новые случаи COVID-19 за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице, где заболеваемость за сутки увеличилась с 1 585 до 2024. Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.