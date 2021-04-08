Россияне чаще других держат криптовалюту в даркнете. И тратят ее на наркотики

В 2020 году доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила 40%, сообщает «Коммерсантъ» 8 апреля со ссылкой на исследование компании Clain.



По данным Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж во всём мире насчитывало до 350 млн человек, а объём транзакций увеличился на 30%, превысив 19,7 млрд долларов. При этом объём незаконных транзакций вырос на 16%, до 4,3 млрд долларов.



Рост доли России на рынке незаконных криптоопераций аналитики связывают с популярностью в стране запрещенных сервисов теневого сегмента Интернета. В 2020 году главным контрагентом с наибольшим числом нелегальных трансакций в даркнете Clain назвали сервис по продаже наркотиков, основанный в России.

