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Россияне чаще других держат криптовалюту в даркнете. И тратят ее на наркотики

Доля России на теневом рынке криптовалюты достигла 40%

В 2020 году доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила 40%, сообщает «Коммерсантъ» 8 апреля со ссылкой на исследование компании Clain.

По данным Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж во всём мире насчитывало до 350 млн человек, а объём транзакций увеличился на 30%, превысив 19,7 млрд долларов. При этом объём незаконных транзакций вырос на 16%, до 4,3 млрд долларов.

Рост доли России на рынке незаконных криптоопераций аналитики связывают с популярностью в стране запрещенных сервисов теневого сегмента Интернета. В 2020 году главным контрагентом с наибольшим числом нелегальных трансакций в даркнете Clain назвали сервис по продаже наркотиков, основанный в России.

Однако масштаб теневой деятельности, связанной с криптовалютой, сокращается, считает спикер издания, сооснователь глобальной платежной сети Mercuryo Григорий Вайсман, исходя из того, что на рынок вышли крупные западные игроки, включая банки, инвестиционные фонды и публичные компании. Также, по мнению Вайсмана, россияне заняли заметную долю на рынке теневых транзакций из-за низкого уровня финансовой просвещенности.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев рассказал «Коммерсанту», что пока теневые площадки для обмена криптовалют находятся в серой зоне с точки зрения российского законодательства, но регулирование постепенно ужесточается.

По словам Журавлева, на рассмотрении Госдумы находятся поправки к Налоговому кодексу, по которым владение цифровой валютой нужно декларировать. Кроме того, уточнил эксперт, в январе 2021 года вступил силу закон о цифровых финансовых активах, подразумевающий, что все биржы должны быть занесены в реестр.

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Комментарии (2)

BobCat2
Во как начали пиарить новые налоги на криптовалюту. Там же наркотики, там же зло. Темная сторона... Срочно надо учесть и запретить. А по факту банальное желание ещё ободрать налогов с людей.
DMaster
Все биржЫ должны быть занесены в реестр, зато биржИ - видимо, нет.
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