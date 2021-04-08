В реанимацию увезли со стройки на севере Петербурга рабочего, которого завалило в траншее

В Мариинскую больницу увезли рабочего со стройки в Выборгском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, сообщение о мужчине, которого засыпало в траншее, поступило в полицию и скорую с Большого Сампсониевского проспекта накануне в 16:20. Когда на месте был наряд полиции и бригада скорой, рабочего, 35-летнего уроженца Томска, вытащили из-под грунта. По предварительной информации, он завалил рабочего во время прокладки тепловых сетей. Мужчина был в каске и специальной обуви.



В стационаре его состояние оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.

