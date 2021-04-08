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В реанимацию увезли со стройки на севере Петербурга рабочего, которого завалило в траншее

Мужчину откопали из траншеи на стройке в Петербурге

В Мариинскую больницу увезли рабочего со стройки в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, сообщение о мужчине, которого засыпало в траншее, поступило в полицию и скорую с Большого Сампсониевского проспекта накануне в 16:20. Когда на месте был наряд полиции и бригада скорой, рабочего, 35-летнего уроженца Томска, вытащили из-под грунта. По предварительной информации, он завалил рабочего во время прокладки тепловых сетей. Мужчина был в каске и специальной обуви.

В стационаре его состояние оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.

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Комментарии (5)

Dima79
"Мужчина был в каске и специальной обуви." Что даже одежды не было?
hedgehog_
сео оптимизация 80 уровня. искусственный интеллект писал не иначе
Mazzzz
Что то как то криво звучит , наняли рабов?
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