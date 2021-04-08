Молодая петербурженка целую ночь каталась на каршеринге и попала за решётку

Молодая нарушительница из Петербурга успела провести за рулём несколько часов, прежде чем её остановили правоохранители. Поездка по чужому аккаунту — не самый серьёзный её проступок.
Как сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по городу и области, полиция Приморского района вчера на Железнодорожной улице задержала каршеринговый «Хёндэ Солярис» под управлением неработающей 23-летней девушки. Автомобилистка воспользовалась сервисом под чужим аккаунтом. По данным «Фонтанки», в машину она села на проспекте Просвещения, 64, в 1:30, а остановили её в 5:45.
Женщину доставили в территориальный отдел полиции и поместили в камеру для содержания задержанных лиц. Она привлечена к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения). Позже в полицию поступило заявление от 44-летнего представителя каршеринговой компании о хищении этого «Соляриса». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.