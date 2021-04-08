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Тягач проехался по отбойнику на юге КАД

В ДТП с грузовиком на КАД Петербурга никто не пострадал

На юге КАД проводится эвакуация грузового автомобиля, попавшего в ДТП. Перекрыты две полосы, однако пробки нет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 апреля около 4:30 на 85-м километре внешнего кольца, у съезда на Новоселье, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с силовым барьерным ограждением. Никто не пострадал. К месту ДТП вызваны спецтехника и эвакуатор. Заняты полоса безопасности и первая полоса. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отмечают в Упрдоре.

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На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что тягач с контейнером «прокатился» по отбойнику и повредил его.

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