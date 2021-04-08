Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 апреля около 4:30 на 85-м километре внешнего кольца, у съезда на Новоселье, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с силовым барьерным ограждением. Никто не пострадал. К месту ДТП вызваны спецтехника и эвакуатор. Заняты полоса безопасности и первая полоса. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отмечают в Упрдоре.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что тягач с контейнером «прокатился» по отбойнику и повредил его.