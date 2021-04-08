Жительница Петербурга пять месяцев лечилась от болезней на расстоянии. «Телемедицина» обошлась ей больше чем в миллион

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» после заявления 70-летней жительницы Петербурга. Она пять месяцев верила телерекламе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля, пожилая женщина пришла в 25 отдел полиции Приморского района накануне около пяти вечера. Она рассказала, что 20 ноября прошлого года увидела телепередачу, которая рекламировала методику лечения разных болезней на расстоянии. Пенсионерка записала телефон и сразу же позвонила. До 3 апреля голоса в трубке проводили с ней курс лечения, за который она в общей сложности перевела на счет «врачам» 1 миллион 120 тысяч рублей.
Теперь полиции придется искать голоса в трубке, обманувшие пенсионерку.