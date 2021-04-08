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Жительница Петербурга пять месяцев лечилась от болезней на расстоянии. «Телемедицина» обошлась ей больше чем в миллион

1 миллион 120 тысяч заплатила пенсионерка из Петербурга за телефонные советы по лечению

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» после заявления 70-летней жительницы Петербурга. Она пять месяцев верила телерекламе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля, пожилая женщина пришла в 25 отдел полиции Приморского района накануне около пяти вечера. Она рассказала, что 20 ноября прошлого года увидела телепередачу, которая рекламировала методику лечения разных болезней на расстоянии. Пенсионерка записала телефон и сразу же позвонила. До 3 апреля голоса в трубке проводили с ней курс лечения, за который она в общей сложности перевела на счет «врачам» 1 миллион 120 тысяч рублей.

Теперь полиции придется искать голоса в трубке, обманувшие пенсионерку.

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Комментарии (3)

Boris_93*1
По всей вероятности теперь ей позвонят "юристы" , что-бы "помочь" получить компенсацию от "госбанка"
NAFTALIN 2000-2036
а обман-то в чём? платная медицина берет деньги за процесс, а не за результат (в большинстве случаев). и это не обвинение, а констатация порядка вещей
radon
Ну, коли обратилась всё же к полиции, значит от глупости вылечилась...
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