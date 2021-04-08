Пациенту с коронавирусом впервые в истории пересадили лёгкие от живого донора

Уникальная операция прошла в Японии. Специалисты больницы при Киотском университете успешно осуществили пересадку лёгких от живых доноров пациенту с тяжёлой формой пневмонии, вызванной COVID-19.

Как сообщает 8 апреля ТАСС со ссылкой на японский университет, женщина заразилась коронавирусом в конце 2020 года. Её состояние постепенно ухудшалось, в итоге начали отказывать оба лёгких. Её донорами стали супруг и сын. Операция длилась около 11 часов. Сейчас все трое чувствуют себя хорошо.

«Ожидается, что первая в мире пересадка лёгких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьёзными повреждениями лёгких», — отмечают японские врачи.