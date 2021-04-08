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Пациенту с коронавирусом впервые в истории пересадили лёгкие от живого донора

Жительница Японии получила части лёгких своего мужа и сына

Уникальная операция прошла в Японии. Специалисты больницы при Киотском университете успешно осуществили пересадку лёгких от живых доноров пациенту с тяжёлой формой пневмонии, вызванной COVID-19.

Как сообщает 8 апреля ТАСС со ссылкой на японский университет, женщина заразилась коронавирусом в конце 2020 года. Её состояние постепенно ухудшалось, в итоге начали отказывать оба лёгких. Её донорами стали супруг и сын. Операция длилась около 11 часов. Сейчас все трое чувствуют себя хорошо.

«Ожидается, что первая в мире пересадка лёгких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьёзными повреждениями лёгких», — отмечают японские врачи.

Подобная операция была проведена впервые в мире, подчёркивается в сообщении. До этого ковидным пациентам пересаживали лёгкие только от тех доноров, которые находятся в мозговой коме.

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Комментарии (2)

nuga
Совместимость уникальная,ладно сын,но муж,может он родственник?
Alex000
Вместо одного трупа - три инвалида?
Ну я хз, сложный моральный вопрос.
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