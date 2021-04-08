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«Страшная картина»: в Купчино после ДТП дорогу засыпало обломками машин, ограждения и светофора

Два автомобиля столкнулись на юге Петербурга, есть пострадавшие

Разбитые машины встретили утро 8 апреля после серьёзной аварии во Фрунзенском районе Петербурга.

Ночью на перекрёстке улиц Купчинской и Ярослава Гашека столкнулись две легковые машины. Они снесли дорожное ограждение и сбили светофор. На место прибыли как минимум три кареты скорой помощи и две машины МЧС. Как сообщает паблик «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» во «ВКонтакте», госпитализированы оба водителя.

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«Я там был, страшная картина. Везде куски железа», — делится Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

В 6 часов утра на месте оставались обе машины, в 7 часов — уже одна, добавляют подписчики группы.

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Комментарии (4)

radon
О, ауди. Ну, все поняли
-Это диагноз!? ;-))
Маэстро
Кому-то очень нравится красненький...
кто-то страшный
О, ауди. Ну, все поняли.
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