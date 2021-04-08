Ночью на перекрёстке улиц Купчинской и Ярослава Гашека столкнулись две легковые машины. Они снесли дорожное ограждение и сбили светофор. На место прибыли как минимум три кареты скорой помощи и две машины МЧС. Как сообщает паблик «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» во «ВКонтакте», госпитализированы оба водителя.
«Я там был, страшная картина. Везде куски железа», — делится Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В 6 часов утра на месте оставались обе машины, в 7 часов — уже одна, добавляют подписчики группы.