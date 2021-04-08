Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой мокрый снег с дождём, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 0 — минус 2 градусов, днём же составит плюс 4–6.

Это обычая для начала апреля температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 8 апреля в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 9 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1969 году, минус 8, а теплее всего — в 1996 году, плюс 14 градусов.