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Расщедрившись на вечернее шоу, петербургская погода снова выращивает снежные облака

В Петербурге переменная облачность, возможен мокрый снег

Солнце устроило потрясающее светошоу в Петербурге на закате, и на восходе небо тоже розовеет.

Однако в прогнозе синоптиков на день — осадки.

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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой мокрый снег с дождём, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 0 — минус 2 градусов, днём же составит плюс 4–6.

Это обычая для начала апреля температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 8 апреля в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 9 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1969 году, минус 8, а теплее всего — в 1996 году, плюс 14 градусов.

Небольшие дожди при переменной облачности возможны и в ближайшие пару дней. Неприятностей добавят гололедица и порывистый ветер.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

abitfrosty
Неужели кому-то интересно читать про погоду в то время, как в их стране идёт война? Вы вообще адекватныеь
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