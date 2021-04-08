Неспокойная ночь выдалась у автовладельцев в Кудрово. Как говорится в сообщении, опубликованном в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», им пришлось ловить водителя «Форда», который отличился нестандартным вождением, и в итоге остановил себя сам.
По словам местных жителей, в ночь на 8 апреля неадекватный автомобилист на красном «Форде» таранил машины, оставленные хозяевами на стоянке у дома № 1 на Ленинградской улице.
«При попытке задержать дал деру, и ещё снес с пяток машин (только на этой парковке)», — рассказали автовладельцы, добавив, после случившегося они вызвали ГИБДД.
Спустя некоторое время красный «Форд», по их данным, нашли брошенным у железнодорожных путей, а чуть позже — и самого водителя. «Фонтанка» поинтересовалась о его дальнейшей судьбе в региональном управлении МВД.