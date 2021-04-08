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Кудровское GTA. Автовладельцы ловили «Форд», который таранил машины и попытался стать поездом

Автовладельцы из Кудрово рассказали о неадекватном водителе на красном «Форде»

Неспокойная ночь выдалась у автовладельцев в Кудрово. Как говорится в сообщении, опубликованном в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», им пришлось ловить водителя «Форда», который отличился нестандартным вождением, и в итоге остановил себя сам.

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По словам местных жителей, в ночь на 8 апреля неадекватный автомобилист на красном «Форде» таранил машины, оставленные хозяевами на стоянке у дома № 1 на Ленинградской улице.

«При попытке задержать дал деру, и ещё снес с пяток машин (только на этой парковке)», — рассказали автовладельцы, добавив, после случившегося они вызвали ГИБДД.

Спустя некоторое время красный «Форд», по их данным, нашли брошенным у железнодорожных путей, а чуть позже — и самого водителя. «Фонтанка» поинтересовалась о его дальнейшей судьбе в региональном управлении МВД.

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