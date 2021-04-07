В американских соцсетях появилась информация о «марше в защиту белых жизней»

Группы с призывами выйти на White Lives Matter March («Марш в защиту белых жизней») в городах США 11 апреля появились среду в Facebook, Instagram и Gab.

В этих группах распространяются материалы о белых американцах — жертвах преступлений, совершенных представителями других рас, и ставится под сомнение уместность употребления фразы Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») в условиях, когда попытки использовать ее аналоги по отношению к другим группам населения осуждаются как расистские. На крупнейшей площадке акции в мессенджере Telegram насчитывается уже свыше 1,8 тыс. участников, пишет 7 апреля ТАСС.