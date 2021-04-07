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В американских соцсетях появилась информация о «марше в защиту белых жизней»

Группы с призывами выйти на White Lives Matter March («Марш в защиту белых жизней») в городах США 11 апреля появились среду в Facebook, Instagram и Gab.

В этих группах распространяются материалы о белых американцах — жертвах преступлений, совершенных представителями других рас, и ставится под сомнение уместность употребления фразы Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») в условиях, когда попытки использовать ее аналоги по отношению к другим группам населения осуждаются как расистские. На крупнейшей площадке акции в мессенджере Telegram насчитывается уже свыше 1,8 тыс. участников, пишет 7 апреля ТАСС.

В группах собирается информация о планах по проведению маршей в различных городах США, в том числе в Сиэтле, Детройте, Чикаго, Орландо, Нью-Йорке. Марши позиционируются как мирные, хотя администраторы групп советуют участникам скрывать лицо, быть в одежде без ярких деталей и продумывать пути отхода.

О наличии информации о подготовке соответствующей акции в столице штата Огайо Колумбусе сообщил в среду представитель местной полиции. По его словам, которые приводит телеканал WOSU, 11 апреля будут усилены меры безопасности в районе здания законодательного собрания Огайо, где намерены собраться участники акции. Газета Los Angeles Times сообщает, что листовки с призывами принять участие в марше вместе с агитацией в поддержку расистской организации ку-клукс-клан распространялись в пригородах крупнейшего города Калифорнии в последние дни. На планы по проведению маршей обратила внимание одна из ведущих правозащитных организаций США «Антидиффамационная лига».

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Комментарии (4)

karbofos
Молодцы! Отстаивают свои права и не кланяются перед национальностями, спустившимися с ... Килиманджаро.
Nafanka
Ждём отставки Байдена за безразличие к жизням потомков белых колонистов... ))) Байден на африканцах экономику-то не протянет без белых колонистов... )))
Евгений Литвинец
Yesss! Yahooo! Молодцы, не сдаются! Вот что что значит свобода, без композоров и прочих паразитов на наших налогах.
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