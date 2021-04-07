О своих ожиданиях перед первой игрой против «Химок-2» поделился с «Фонтанкой» главный тренер петербургской команды Максим Учайкин.

— Конечно, команда находится в предвкушении домашнего «Финала восьми», — заявил Учайкин. — Это всегда волнительное событие. Конечно, на нас лежит определенный груз ответственности, но мы стараемся на этом не зацикливаться. Стараемся показать качественный уровень баскетбола. Надеемся это приведет нас к результату. Поэтому сейчас все мысли о четвертьфинале с «Химками-2». Права на ошибку у нас действительно нет, поэтому говорим ребятам, что надо играть с одной стороны свободно, а с другой — надо быть собранным. Вообще нужно постараться сделать лучшее, что ты можешь, а результат сам придет.