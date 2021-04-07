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«На нас лежит груз ответственности». Как молодежный баскетбольный «Зенит» готовится к первому матчу домашнего «Финала восьми»

Молодежная команда БК «Зенит» готовится к первой игре с «Химками» в «Финале восьми»

Молодежная команда баскетбольного клуба «Зенит» провела открытую тренировку перед стартом в домашнем «Финале восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. Турнир стартует в Академии сине-бело-голубых на Крестовском острове 9 апреля.

пресс-служба БК «Зенит»

О своих ожиданиях перед первой игрой против «Химок-2» поделился с «Фонтанкой» главный тренер петербургской команды Максим Учайкин.

— Конечно, команда находится в предвкушении домашнего «Финала восьми», — заявил Учайкин. — Это всегда волнительное событие. Конечно, на нас лежит определенный груз ответственности, но мы стараемся на этом не зацикливаться. Стараемся показать качественный уровень баскетбола. Надеемся это приведет нас к результату. Поэтому сейчас все мысли о четвертьфинале с «Химками-2». Права на ошибку у нас действительно нет, поэтому говорим ребятам, что надо играть с одной стороны свободно, а с другой — надо быть собранным. Вообще нужно постараться сделать лучшее, что ты можешь, а результат сам придет.

Расписание четвертьфиналов:

9 апреля 2021 года

12:00 (мск). Четвертьфинал. «МБА-2» — «Нижний Новгород-2»;

14:15 (мск). Четвертьфинал. «ЦСКА-Юниор» — «ПАРМА-М»;

16:30 (мск). Четвертьфинал. «Химки-2» — «Зенит-М»;

19:00 (мск). Четвертьфинал. «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» — «Самара-2».

Команды будут играть в формате плей-офф без права на ошибку, то есть по одному матчу на всех трёх этапах: четвертьфинале, полуфинале и финале. Ранее «Зенит» ни разу не выигрывал медали Единой молодёжной лиги ВТБ.

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