Молодежная команда баскетбольного клуба «Зенит» провела открытую тренировку перед стартом в домашнем «Финале восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. Турнир стартует в Академии сине-бело-голубых на Крестовском острове 9 апреля.
пресс-служба БК «Зенит»
О своих ожиданиях перед первой игрой против «Химок-2» поделился с «Фонтанкой» главный тренер петербургской команды Максим Учайкин.
— Конечно, команда находится в предвкушении домашнего «Финала восьми», — заявил Учайкин. — Это всегда волнительное событие. Конечно, на нас лежит определенный груз ответственности, но мы стараемся на этом не зацикливаться. Стараемся показать качественный уровень баскетбола. Надеемся это приведет нас к результату. Поэтому сейчас все мысли о четвертьфинале с «Химками-2». Права на ошибку у нас действительно нет, поэтому говорим ребятам, что надо играть с одной стороны свободно, а с другой — надо быть собранным. Вообще нужно постараться сделать лучшее, что ты можешь, а результат сам придет.
Расписание четвертьфиналов:
9 апреля 2021 года
12:00 (мск). Четвертьфинал. «МБА-2» — «Нижний Новгород-2»;
14:15 (мск). Четвертьфинал. «ЦСКА-Юниор» — «ПАРМА-М»;
16:30 (мск). Четвертьфинал. «Химки-2» — «Зенит-М»;
19:00 (мск). Четвертьфинал. «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» — «Самара-2».
Команды будут играть в формате плей-офф без права на ошибку, то есть по одному матчу на всех трёх этапах: четвертьфинале, полуфинале и финале. Ранее «Зенит» ни разу не выигрывал медали Единой молодёжной лиги ВТБ.