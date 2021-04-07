Авария с участием арендованного автомобиля произошла в Приморском районе Петербурга вечером 7 апреля. Об этом говорится в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По словам очевидцев, «Хёндэ» с логотипом каршеринговой компании влетела в трамвай у дома № 2 на проспекте Испытателей. В распоряжении нашего издания оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения.