Авария с участием арендованного автомобиля произошла в Приморском районе Петербурга вечером 7 апреля. Об этом говорится в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, «Хёндэ» с логотипом каршеринговой компании влетела в трамвай у дома № 2 на проспекте Испытателей. В распоряжении нашего издания оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения.
«Фонтанка.ру»
Свидетели происшествия также пишут, что в аварии есть пострадавшие, но сколько и в каком они состоянии, не уточняют. «Фонтанка» обратилась за подробностями в региональное управление МВД. В пресс-службе ведомства рассказали, что травмы получил 41-летний водитель «Хёндэ», его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
Как сообщили корреспонденту издания в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», около девяти вечера арендованный автомобиль ехал по обособленным трамвайным путям и врезался в трамвай № 47. Среди пассажиров последнего пострадавших нет. «В оба направления ограничено движение, трамваи идут по изменённым трассам», — добавила представительница предприятия.