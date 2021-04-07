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Каршеринговый «Хёндэ» столкнулся с трамваем лоб в лоб на севере Петербурга

В Петербурге машина влетела в трамвай на проспекте Испытателей

Авария с участием арендованного автомобиля произошла в Приморском районе Петербурга вечером 7 апреля. Об этом говорится в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, «Хёндэ» с логотипом каршеринговой компании влетела в трамвай у дома № 2 на проспекте Испытателей. В распоряжении нашего издания оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения.

«Фонтанка.ру»

Свидетели происшествия также пишут, что в аварии есть пострадавшие, но сколько и в каком они состоянии, не уточняют. «Фонтанка» обратилась за подробностями в региональное управление МВД. В пресс-службе ведомства рассказали, что травмы получил 41-летний водитель «Хёндэ», его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

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Как сообщили корреспонденту издания в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», около девяти вечера арендованный автомобиль ехал по обособленным трамвайным путям и врезался в трамвай № 47. Среди пассажиров последнего пострадавших нет. «В оба направления ограничено движение, трамваи идут по изменённым трассам», — добавила представительница предприятия.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (9)

veteran78
Мне робко кажется что я столько не выпью.
Александр Н
Аккаунт "делишки" наверняка уведенный был ?
alexadmin
С хундайщиком все понятно, мне больше водитель трамвая нравится - наверняка ведь видит идиота, но все равно не останавливается: "А вдруг проскочу?"
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