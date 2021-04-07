Как стало известно «Фонтанке», незадачливый разбойник появился в отделении банка «Восточный» на проспекте Стачек, 94. Выглядел он — как мечта блюстителя коронавирусных правил: комплект из маски и одноразовых перчаток дополняли очки.
«Фонтанка.ру»
Мужчина юркнул в кабинку, протянул кассиру лист бумаги и подтвердил серьёзность своих намерений, достав пистолет. Почти сразу в передаточное устройство полетел пакет, который, похоже, предлагалось наполнить наличностью. Судя по видео, убедить оставшегося за стеклом кассира не вышло, пакет вернулся к владельцу пустым.
Злоумышленник сбежал. В два часа дня сообщение о нападении поступило в полицию. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что из банка ничего не похищено.