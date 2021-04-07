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Налётчик с пистолетом и запиской унёс пакет из банка на Стачек. Его неудача попала на видео

Разбойное нападение произошло в банке «Восточный» в Петербурге

Налёт на кредитно-финансовую организацию совершён в Кировском районе Петербурга 7 апреля. Преступник пугал кассира оружием, но вынужден был отступить ни с чем.

Как стало известно «Фонтанке», незадачливый разбойник появился в отделении банка «Восточный» на проспекте Стачек, 94. Выглядел он — как мечта блюстителя коронавирусных правил: комплект из маски и одноразовых перчаток дополняли очки.

«Фонтанка.ру»

Мужчина юркнул в кабинку, протянул кассиру лист бумаги и подтвердил серьёзность своих намерений, достав пистолет. Почти сразу в передаточное устройство полетел пакет, который, похоже, предлагалось наполнить наличностью. Судя по видео, убедить оставшегося за стеклом кассира не вышло, пакет вернулся к владельцу пустым.

Злоумышленник сбежал. В два часа дня сообщение о нападении поступило в полицию. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что из банка ничего не похищено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

i224
Нужна граната.
nuga
Переброска пустого пакета туда сюда,а в Сбере кассир при таком сценарии деньги отдала.Восточный банк круче,кассир не робкого десятка,У Грефа кадровая проблема подбор по возрасту и весу,а не личным качествам.
lamer
Восточный хоть и та еще помойка, но для девочек-кассиров сделано пуленепробиваемое стекло. Было бы очень забавно, если сей грабитель начал палить из своего говнострела.
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