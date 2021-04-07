С российских врачей могут снять уголовную ответственность за случайно разбитые ампулы с наркотиками

Госдума приняла в первом чтении законопроект, частично освобождающий медперсонал от ответственности за нарушение оборота наркотических препаратов (ст. 228.2 УК РФ), если оно было совершено по неосторожности. Об этом 7 апреля сообщается на сайте нижней палаты парламента.



В действующей редакции в данной статье закреплена ответственность за нарушение правил производства, хранения и учёта наркотических средств, в том числе в медицинских целях. Правительственным законопроектом предлагается отменить действие этой статьи на случаи, когда ампула с наркотиком была разбита по неосторожности.

