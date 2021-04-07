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С российских врачей могут снять уголовную ответственность за случайно разбитые ампулы с наркотиками

В Госдуме поддержали освобождение врачей от уголовного наказания за утрату наркотических препаратов по неосторожности

Госдума приняла в первом чтении законопроект, частично освобождающий медперсонал от ответственности за нарушение оборота наркотических препаратов (ст. 228.2 УК РФ), если оно было совершено по неосторожности. Об этом 7 апреля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В действующей редакции в данной статье закреплена ответственность за нарушение правил производства, хранения и учёта наркотических средств, в том числе в медицинских целях. Правительственным законопроектом предлагается отменить действие этой статьи на случаи, когда ампула с наркотиком была разбита по неосторожности.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», — говорится в проекте закона.

Однако внесение предлагаемого изменения не будет исключать дисциплинарную и материальную ответственность для медиков за допущенную ими оплошность, уточняется в сообщении.

Отметим, что поправки в закон были инициированы после поручения президента РФ Владимира Путина. С соответствующей просьбой к главе государства в январе прошлого года обратились в фонде помощи хосписам «Вера».

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Комментарии (1)

OldObyvatel
- Случайно разбил… две ампулы с наркотой».
— Три!
— Пиши «три»
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