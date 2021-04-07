Гигантское граффити появилось на здании в центре Петербурга посреди бела дня 7 апреля. Поймать художника не успели, но без задержаний не обошлось.



Рождение нового граффити застал фотограф «Фонтанки». Художник забрался на крышу здания на углу Невского проспекта и Садовой улицы и изобразил на торце надпись «Добро», добавив на первую букву «Смысл». Около пяти часов вечера с росписью стены было покончено, но без внимания правоохранителей это не осталось.

Художнику удалось скрыться, а вот его сопровождающим — девушке и молодому человеку — повезло меньше. Мужчину доставили в отдел по подозрению в административном правонарушении — он, как полагают полицейские, вёл съёмку с коптера, чем нарушил правила использования воздушного пространства. Из полиции его отпустили около половины девятого вечера с протоколом о доставлении. С девушкой сотрудники простились почти сразу.