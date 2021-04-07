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На Невском появилось большое добро со смыслом. Безнаказанным оно не останется

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Гигантское граффити появилось на здании в центре Петербурга посреди бела дня 7 апреля. Поймать художника не успели, но без задержаний не обошлось.

Рождение нового граффити застал фотограф «Фонтанки». Художник забрался на крышу здания на углу Невского проспекта и Садовой улицы и изобразил на торце надпись «Добро», добавив на первую букву «Смысл». Около пяти часов вечера с росписью стены было покончено, но без внимания правоохранителей это не осталось.

Художнику удалось скрыться, а вот его сопровождающим — девушке и молодому человеку — повезло меньше. Мужчину доставили в отдел по подозрению в административном правонарушении — он, как полагают полицейские, вёл съёмку с коптера, чем нарушил правила использования воздушного пространства. Из полиции его отпустили около половины девятого вечера с протоколом о доставлении. С девушкой сотрудники простились почти сразу.

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«Добро» не первый раз появляется на Невском проспекте. Огромные буквы в марте изобразили на куполе дома № 20, но к 26 марта их уже не было. Судя по инстаграму художника, обычно ему удаётся быть неуловимым, но накануне он сообщил, что случилось то, что когда-нибудь должно было произойти. Полицейские застали его за росписью торгового прицепа у «Лесной». Встреча, как стало известно «Фонтанке», закончилась штрафом в 500 рублей.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

Oleg_I
Ну еще бы. Питерским художникам надо менять тактику. Писать, например, "Путин навсегда". Прямо на Невском. Можно Медному всаднику. И пусть хоть одна сволочь попробует это остановить.
lamer
В некотором другом столичном городе Рамзан Ахмадович заставил бы оттирать сии мазюкалы.
simak
Смотрится классно. Но меня всегда удивляет насколько молодёжь не боится смерти - такую работу проделать на тонкой крыше и без страховки, удивительно что не навернулся.
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