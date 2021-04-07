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Личные данные писателя Глуховского слили в Сеть из-за образа девушки с Кавказа в сериале «Топи»

В этнических телеграм-каналах угрожают писателю Глуховскому

В Интернете появились личные данные писателя Дмитрия Глуховского с призывами привлечь его к ответу за «аморальный» образ героини.

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Как сообщает «Кавказ.Реалии» (признан Минюстом РФ иноагентом), угрозы в адрес Глуховского посыпались из-за мини-сериала «Топи», в котором актриса Софья Володчинская сыграла кавказскую девушку. На исполнительницу этой роли тоже обрушилась волна ненависти.

«Домашний адрес на экране. Работайте, братья! Пересылайте по чеченским пабликам. А ты Димася — оглядывайся по сторонам, нечисть», — приводит издание одно из множества сообщений. Из канала в канал распространяются также данные внутреннего и заграничного паспортов и номер мобильного телефона. Глуховского, который написал сценарий «Топей», обвиняют в «развращении чеченских девушек». По сюжету сериала одна из героинь — Эля — не хочет жить в рамках традиций, влюбляется в русского мужчину и отказывается выходить замуж за кавказца. Авторы затрагивают тему чеченской войны и демонстрируют откровенные сцены.

Угрозы Володчинской от мужчин с мусульманскими именами начали появляться в Instagram актрисы, на странице сериала во «ВКонтакте». В сериале некоторые пользователи увидели «оскорбление чести чеченской нации».

«У фильма, извините, дагестанский продюсер. Что тут ещё можно обсуждать? Всегда найдутся люди, желающие что-то накрутить и исказить реальность», — заявил ранее «Открытым медиа» режиссёр сериала Владимир Мирзоев. Более того, по его словам, Володчинская играет вовсе не чеченку, а девушку с «дагестанским бэкграундом».

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Комментарии (3)

lamer
Зачем нужно было снимать откровенные сцены?
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