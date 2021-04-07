Личные данные писателя Глуховского слили в Сеть из-за образа девушки с Кавказа в сериале «Топи»

В Интернете появились личные данные писателя Дмитрия Глуховского с призывами привлечь его к ответу за «аморальный» образ героини.

Как сообщает «Кавказ.Реалии» (признан Минюстом РФ иноагентом), угрозы в адрес Глуховского посыпались из-за мини-сериала «Топи», в котором актриса Софья Володчинская сыграла кавказскую девушку. На исполнительницу этой роли тоже обрушилась волна ненависти.

«Домашний адрес на экране. Работайте, братья! Пересылайте по чеченским пабликам. А ты Димася — оглядывайся по сторонам, нечисть», — приводит издание одно из множества сообщений. Из канала в канал распространяются также данные внутреннего и заграничного паспортов и номер мобильного телефона. Глуховского, который написал сценарий «Топей», обвиняют в «развращении чеченских девушек». По сюжету сериала одна из героинь — Эля — не хочет жить в рамках традиций, влюбляется в русского мужчину и отказывается выходить замуж за кавказца. Авторы затрагивают тему чеченской войны и демонстрируют откровенные сцены.