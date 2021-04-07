«Радио Свобода» оштрафовано более чем на 70 миллионов за отсутствие маркировки иноагента

В силу вступают первые судебные решения о штрафах СМИ, признанным иноагентами и не имеющим на своих сайтах соответствующей маркировки. В их число попало и «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ) — общая сумма штрафов перевалила за 70 миллионов рублей.



Роскомнадзор 7 апреля сообщил, что в отношении СМИ и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении, так как на сайте отсутствует специальный знак иноагента. Из них суд рассмотрел 260 протоколов и назначил штраф на общую сумму 71,5 млн рублей.

