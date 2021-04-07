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«Радио Свобода» оштрафовано более чем на 70 миллионов за отсутствие маркировки иноагента

«Радио Свобода» получило 390 протоколов и оштрафовано на 71,5 млн рублей

В силу вступают первые судебные решения о штрафах СМИ, признанным иноагентами и не имеющим на своих сайтах соответствующей маркировки. В их число попало и «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ) — общая сумма штрафов перевалила за 70 миллионов рублей.

Роскомнадзор 7 апреля сообщил, что в отношении СМИ и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении, так как на сайте отсутствует специальный знак иноагента. Из них суд рассмотрел 260 протоколов и назначил штраф на общую сумму 71,5 млн рублей.

По закону «О средствах массовой информации» маркировка должна предупредить читателя о том, что материалы СМИ, признанных иноагентами, преследуют интересы других государств, если она отсутствует — Роскомнадзор может ограничить доступ к ресурсу.

В конце прошлого года Путин подписал закон о возможности присвоения статуса «иноагент» физическим лицам. Тогда же в этот список попал центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет» (признан иноагентом в РФ), а в марте перечень организаций пополнил «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ).

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Комментарии (2)

Stiff_21
А не пора ли в этой рассмотреть возможность присвоения статуса «иноагент» домашним животным? А то в подъезде кобель что то косо смотрит и рычит по утрам, скорее всего сцуко иноагент, а может шпиён англицкий.
Rozenkrantz
прикупить что ли хороший коротковолновый приемник пока еще можно...
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