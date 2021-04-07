Коронавирус как причину отказа от диспансеризации назвали 3% россиян. В ответ на вопрос «если за последние 3 года Вы не проходили диспансеризацию, то почему?» чаще всего граждане РФ ссылаются на другие операции или медкомиссию на работе (13%), каждый восьмой утверждает, что у него всё хорошо со здоровьем и он не болеет (12%), а каждому десятому некогда (10%). Результаты исследования отношения граждан к бесплатной диспансеризации 7 апреля публикует ВЦИОМ.

Год назад власти отменили диспансеризацию на фоне введения каратина по коронавирусу. Уже в августе стало известно, что коронавирус лишил диспансеризации 300 тысяч петербуржцев. Правила отмены диспансеризации Смольный корректировал в ноябре.

45% собеседников государственной социологической службы уверены, что диспансеризация в России проходит формально «и не позволяет своевременно выявить хронические заболевания, такие как сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов дыхания, онкологические заболевания». 40% граждан считают, что диспансеризация «обычно проводится серьезно и позволяет своевременно выявить подобные хронические заболевания». О праве россиян на бесплатное обследование раз в год 25% респондентов впервые узнали от ВЦИОМ.



76% россиян утверждают, что следят за своим здоровьем. 22% этими вопросами не интересуются. Каждый пятый гражданин (20%) никогда не проходил диспансеризацию.



При этом лишь 6% россиян говорят, что у них «очень хорошее» здоровье, 29% — «хорошее», 52% — «удовлетворительное».