Власти Петербурга открывают новые пункты вакцинации от коронавируса

Сеть пунктов вакцинации от COVID-19 в Петербурге в ближайшее время прирастет еще семью точками, заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.



«Продолжаем расширять сеть прививочных пунктов — делаем все, чтобы как можно больше горожан могли вакцинироваться в удобном для себя месте. Подписываем соглашение с Минздравом России об открытии еще 7 прививочных пунктов. Сейчас наши усилия должны быть направлены на привлечение петербуржцев к вакцинопрофилактике», — сказал Эргашев 7 апреля.



В Петербурге уже работают 134 стационарных пункта вакцинации в медучреждениях: 107 городских, шесть федеральных и 21 частный, а также 20 выездных бригад. Развернуты 12 мобильных пунктов — в восьми торговых центрах, Михайловском театре, в Ледовом дворце и на «Газпром Арене».

