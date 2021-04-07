Прокуратуру попросили проверить главу МО «Лиговка-Ямская» Войтановского, который снял очередного главу местной администрации

Депутаты муниципального образования «Лиговка-Ямская» обратились к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проанализировать законность действий главы МО единоросса Вадима Войтановского, который распорядился отстранить от должности руководителя местной администрации. Об этом «Фонтанке» 7 апреля рассказал депутат Александр Изотов.
По словам народного избранника, врио главы местной администрации Елена Зозулевич была отстранена единоличным распоряжением Войтановского, хотя, согласно уставу МО, председатель совета «Лиговки-Ямской» не обладает такими полномочиями.
Ранее депутаты уже направляли в районную прокуратуру 11 обращений с просьбой проверить ряд вопросов, в том числе и решений Войтановского, однако ведомство, говорит Изотов, не нашло нарушений. Поэтому было решено обратиться к прокурору города через депутата Заксобрания Максима Резника, он отправил обращение от своего имени.
Текст обращения Изотов опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
У нас тут глава, наплевав на разделение властей, прямым распоряжением отстраняет от должности главу администрации округа.— Александр❌Изотов (@spb_ai) April 7, 2021
Это незаконно.
Попросили @maxim_reznik придать веса нашему обращению в прокуратуру и он не отказал!💪
Ждём решения вопроса по существу. pic.twitter.com/pHLb9sG7Wv
Елена Зозулевич — уже вторая за последний год врио главы администрации «Лиговки-Ямской», в 2020 году Войтановский также своим распоряжением отстранил от должности Виктора Жданцева.