Прокуратуру попросили проверить главу МО «Лиговка-Ямская» Войтановского, который снял очередного главу местной администрации

Депутаты муниципального образования «Лиговка-Ямская» обратились к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проанализировать законность действий главы МО единоросса Вадима Войтановского, который распорядился отстранить от должности руководителя местной администрации. Об этом «Фонтанке» 7 апреля рассказал депутат Александр Изотов.



По словам народного избранника, врио главы местной администрации Елена Зозулевич была отстранена единоличным распоряжением Войтановского, хотя, согласно уставу МО, председатель совета «Лиговки-Ямской» не обладает такими полномочиями.