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Прокуратуру попросили проверить главу МО «Лиговка-Ямская» Войтановского, который снял очередного главу местной администрации

Прокуратура Петербурга проверит единоросса Войтановского

Депутаты муниципального образования «Лиговка-Ямская» обратились к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проанализировать законность действий главы МО единоросса Вадима Войтановского, который распорядился отстранить от должности руководителя местной администрации. Об этом «Фонтанке» 7 апреля рассказал депутат Александр Изотов.

По словам народного избранника, врио главы местной администрации Елена Зозулевич была отстранена единоличным распоряжением Войтановского, хотя, согласно уставу МО, председатель совета «Лиговки-Ямской» не обладает такими полномочиями.

Ранее депутаты уже направляли в районную прокуратуру 11 обращений с просьбой проверить ряд вопросов, в том числе и решений Войтановского, однако ведомство, говорит Изотов, не нашло нарушений. Поэтому было решено обратиться к прокурору города через депутата Заксобрания Максима Резника, он отправил обращение от своего имени.

Текст обращения Изотов опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Елена Зозулевич — уже вторая за последний год врио главы администрации «Лиговки-Ямской», в 2020 году Войтановский также своим распоряжением отстранил от должности Виктора Жданцева.

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Комментарии (1)

Kot Piter
Неужели за этого упыря наконец возьмутся?
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