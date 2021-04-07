«Самопиарился». Дисциплину защитника арбитра, которого избил Широков, проверят в столичной адвокатской палате

Как пишет ТАСС 7 апреля, рассмотрение дела Островского назначено на конец текущего месяца. Поводом для обсуждения поведения адвоката стала жалоба его оппонента — заявления о переквалификации дела Широкова на статью о покушении на убийство в палате считают саморекламой. Лялин высказал мнение, что Островский «пренебрегал своим званием адвоката», в том числе заявлял, что арбитр якобы ему не заплатил.

Островский тоже подал в палату жалобу и примерно с теми же формулировками: самопиар и резкие высказывания в адрес потерпевшего. По словам Лялина, его о новой жалобе пока не уведомляли, а по предыдущей дисциплинарное производство было прекращено.

Широков избил арбитра Никиту Данченкова 10 августа прошлого года во время любительского матча. Арбитр показал футболисту красную карточку из-за оскорблений в свой адрес, Широков в ответ сбил его с ног и ударил по голове. Футболист извинился, признал вину и получил 100 часов обязательных работ. Моральный вред арбитру суд оценил в 100 тысяч рублей.