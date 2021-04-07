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«Союзмультфильм» готовит сериал по «Чучелу-Мяучелу». Название урезали до первых букв

Главного героя «Чуч-Мяуч» озвучит актёр из «Кухни»

«Союзмультфильм» выпускает анимационный сериал по мотивам мультфильма «Чучело-Мяучело» 1982 года. Как 7 апреля рассказали «Фонтанке» представители студии, новый проект называется «Чуч-Мяуч». Его аудитория — дети дошкольного возраста.

Аниматоры планируют выпустить 52 серии. Эпизоды, по семь минут каждый, будут появляться на сервисе PREMIER с 14 апреля. Главные герои сериала — девочка Маруся и кот Мяуч, который умеет исполнять желания. «Суперсила» питомца не всегда срабатывает идеально, поэтому персонажи то и дело попадают в переделки.

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Кота озвучил актёр и шоумен Михаил Башкатов, известный по роли Дениса Крылова в сериале «Кухня», его подругу, девочку Марусю, — участница шоу «Голос» Алиса Смирнова.

Классический советский мультфильм «Чучело-Мяучело» в 1982 году создала режиссёр и сценарист Инесса Ковалевская, известная по мультфильмам «Как львёнок и черепаха пели песню» и «Катерок», в котором прозвучала песня «Чунга-Чанга».

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Комментарии (2)

Leningradka
что ж картинки-то такие убогие(((
Swebaka
До первых букв - это Ч-М? Или как называться-то будет?
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