Суд прекратил дело проректора петербургского вуза, студента которого убило наледью

Гособвинение отказалось от обвинения проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хазина в злоупотреблении должностными полномочиями.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 апреля, дело по статье суд прекратил за отсутствием в действиях Хазина состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

Состав получения взятки также претерпел изменения. Петроградский райсуд переквалифицировал действия подсудимого на «мелкое взяточничество» и прекратил его в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

