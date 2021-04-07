FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Суд прекратил дело проректора петербургского вуза, студента которого убило наледью

Дело в отношении проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета прекращено судом

Гособвинение отказалось от обвинения проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хазина в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 апреля, дело по статье суд прекратил за отсутствием в действиях Хазина состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

Состав получения взятки также претерпел изменения. Петроградский райсуд переквалифицировал действия подсудимого на «мелкое взяточничество» и прекратил его в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Помимо этого в решении указывается, что ранее внесенный залог 900 тысяч должен быть возвращен залогодателю.

Под следствие Сергей Хазин попал в феврале 2019 года, когда с крыши здания вуза на двух студентов упала наледь. Один из них погиб, второй был госпитализирован. В этот момент Хазин занимал пост проректора СПХФУ и соответственно отвечал за уборку кровли. Подряд на уборку снега и льда с нее получила компания «Вентформат». Следствие было уверено, что проректор получил 50 тысяч рублей за три договора для фирмы, которая фактически кровлю не убирала. О чем, были уверены силовики, Хазин знал, но делать с этим ничего не стал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Читатель111
На сайте вуза фамилия Хозин, а не Хазин Сергей... И он до сих пор проректор, хотя переквалифицировали дело на мелкое взятничество, т.е мелкий взяточник успешно Проректором трудится.
stavrosmarauder
Эх рюске, без кровной мести вас так и будут...лелеять
261219711
и далее трудится на ниве образования молодежи?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний