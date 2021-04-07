Суд прекратил дело проректора петербургского вуза, студента которого убило наледью

Гособвинение отказалось от обвинения проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хазина в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 апреля, дело по статье суд прекратил за отсутствием в действиях Хазина состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.
Состав получения взятки также претерпел изменения. Петроградский райсуд переквалифицировал действия подсудимого на «мелкое взяточничество» и прекратил его в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Помимо этого в решении указывается, что ранее внесенный залог 900 тысяч должен быть возвращен залогодателю.
Под следствие Сергей Хазин попал в феврале 2019 года, когда с крыши здания вуза на двух студентов упала наледь. Один из них погиб, второй был госпитализирован. В этот момент Хазин занимал пост проректора СПХФУ и соответственно отвечал за уборку кровли. Подряд на уборку снега и льда с нее получила компания «Вентформат». Следствие было уверено, что проректор получил 50 тысяч рублей за три договора для фирмы, которая фактически кровлю не убирала. О чем, были уверены силовики, Хазин знал, но делать с этим ничего не стал.