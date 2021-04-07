Об этом «Фонтанке» 7 апреля сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. Он напомнил, что Арцишевский болел последние два года, перенёс не одну операцию. Умер сегодня в онкоцентре в Песочном, в июне ему должен был исполнится 71 год.
Иван Сергеевич Арцишевский родился в Китае, в семье русских эмигрантов. Ведущий специалист в области этикета и протокола в нашей стране. В 1998 году руководил рабочей группой по перезахоронению императора Николая II, семьи и слуг, писал сценарий захоронения. В это же время был назначен на должность начальника Управления государственного протокола Администрации Санкт-Петербурга (комитет по внешним связям), где отвечал за организацию и проведение многочисленных визитов глав государств и правительств в город. Получил письма-благодарности от Жака Ширака, Джорджа Буша, Тони Блэра.
Представляя в России «Объединения членов рода Романовых», организовывал визиты и сопровождал членов династии в протокольных поездках. Частый гость на радио и ТВ, автор нескольких книг по этикету, в том числе для детей.