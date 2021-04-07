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В Петербурге скончался «главный по этикету» Иван Арцишевский. Ему было 70 лет

Главный специалист по этикету Иван Арцишевский умер в Петербурге

Ведущий российский специалист в области этикета и протокола Иван Арцишевский скончался в Петербурге после продолжительной болезни.

Об этом «Фонтанке» 7 апреля сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. Он напомнил, что Арцишевский болел последние два года, перенёс не одну операцию. Умер сегодня в онкоцентре в Песочном, в июне ему должен был исполнится 71 год.

Иван Сергеевич Арцишевский родился в Китае, в семье русских эмигрантов. Ведущий специалист в области этикета и протокола в нашей стране. В 1998 году руководил рабочей группой по перезахоронению императора Николая II, семьи и слуг, писал сценарий захоронения. В это же время был назначен на должность начальника Управления государственного протокола Администрации Санкт-Петербурга (комитет по внешним связям), где отвечал за организацию и проведение многочисленных визитов глав государств и правительств в город. Получил письма-благодарности от Жака Ширака, Джорджа Буша, Тони Блэра.

Представляя в России «Объединения членов рода Романовых», организовывал визиты и сопровождал членов династии в протокольных поездках. Частый гость на радио и ТВ, автор нескольких книг по этикету, в том числе для детей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Великолепно умел объяснить как вести себя красиво и с достоинством. Земля ему пухом.
lamer
Хороший человек был и службу свою знал.
Grotesk
там было два императора, условно лысый и лохматый, вот представителем одного из них и был покойный... теперь у нас есть еще один царь и представитель у него условно говоря усатый... жизнь продолжается...
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