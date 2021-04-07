Пост с возмущением появился 5 апреля в сообществе «Пять углов». На скрине видно, как молодые люди развлекаются, забравшись на головы трехметровых статуй дома Розенштейна на Большом проспекте Петроградской стороны — их создал скульптор Разумовский в начале прошлого века, а само здание признано объектом культурного наследия. Привлекла паркурщиков и башня доходного дома Чубаковых. Некоторые пользователи соцсетей в комментариях предложили написать заявление в прокуратуру и привлечь молодых людей за хулиганство и вандализм.
— Отправьте фотку в прокуратуру, с заявлением. Найдут и вежливо расскажут, что так себя в Санкт-Петербурге не ведут, — предложил Артем Д.
— Совсем ведь юная компания. Ради минутной славы в Инстаграм готовы рисковать жизнью своей и прохожих. И ведь если один из них погибнет, станет героем среди ему подобных и его «подвиг» будут повторять. Слабоумие и отвага. С таким надо бороться, конечно, чтобы остальным тинейджерам неповадно было, — считает пользователь Rita Regel.
— Да вандализм чистейшей воды! Но крутые парни-то, если честно. Оплатить бы обучение в реставрационных мастерских и взять на работу реставраторами-высотниками на хорошие зарплаты. Но это в идеальном мире, — рассуждает Екатерина К.
Множество подобных фотографий и контакт одного из героев публикаций нашла администратор группы Вера Врубель и решила лично с ним пообщаться. Правда, после резонанса он закрыл свой профиль в соцсетях, прокомментировать «Фонтанке» свое увлечение отказался.
— Я разговаривала с ним не с правовых позиций, а скорее с материнских: свалитесь же! Он ответил, что эксперт и ничего плохого не случится. И если на Невском они использовали новодельный дом, доступ на крышу которого почему-то свободен, то на Петроградской стороне паркурщики влезли на крыши исторических домов и встали ногами на головы статуй. А они могут обрушиться и без такого вандального отношения.
Я сделала публикацию в сообществе «Петроградская сторона», выложила скриншоты сторис. Мне хотелось привлечь внимание — мало того, что эти идиоты могут свалиться, так они создают реальную угрозу историческим объектам, — рассказала «Фонтанке» Вера Врубель.
Собеседник Веры согласился на публикацию переписки, где он рассказал, что «по факту ничего не испорчено».
— Я знал, что будет такой резонанс и хейт из-за этой статуи. Народ переживает за статуи, а не за меня. <...> Просто обычному человеку с улицы этого не понять, — поделился паркурщик.
Вниманию молодые люди рады — фотографии их «отдыха» разлетелись по соцсетям, где они охотно общаются в комментариях. Например, пользователь с ником alexgarshanin считает, что окружающие «лучше бы не страдали фигней, а лазили на статуи, как все нормальные люди».
Статуи на крыше дома создал скульптор Разумовский по рисункам архитектора Белогруда в 1913–1914 годах. Считается, что строительство было выполнено с нарушениями, которые привели к сильному разрушению статуй. В 90-х годах скульптуры были демонтированы, отреставрированы и установлены на том же месте в 2002 году.
Доходный дом Чубаковых построен в 1909–1910 годах. Известен тем, что с 1922 года в нем жил поэт Николай Тихонов. Башня дома была уничтожена при пожаре в 2000 году и восстановлена десятилетие спустя.
Наталья Пулина, специально для «Фонтанки.ру»