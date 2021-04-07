Пост с возмущением появился 5 апреля в сообществе «Пять углов» . На скрине видно, как молодые люди развлекаются, забравшись на головы трехметровых статуй дома Розенштейна на Большом проспекте Петроградской стороны — их создал скульптор Разумовский в начале прошлого века, а само здание признано объектом культурного наследия. Привлекла паркурщиков и башня доходного дома Чубаковых. Некоторые пользователи соцсетей в комментариях предложили написать заявление в прокуратуру и привлечь молодых людей за хулиганство и вандализм.

— Отправьте фотку в прокуратуру, с заявлением. Найдут и вежливо расскажут, что так себя в Санкт-Петербурге не ведут, — предложил Артем Д.



— Совсем ведь юная компания. Ради минутной славы в Инстаграм готовы рисковать жизнью своей и прохожих. И ведь если один из них погибнет, станет героем среди ему подобных и его «подвиг» будут повторять. Слабоумие и отвага. С таким надо бороться, конечно, чтобы остальным тинейджерам неповадно было, — считает пользователь Rita Regel.



— Да вандализм чистейшей воды! Но крутые парни-то, если честно. Оплатить бы обучение в реставрационных мастерских и взять на работу реставраторами-высотниками на хорошие зарплаты. Но это в идеальном мире, — рассуждает Екатерина К.



Множество подобных фотографий и контакт одного из героев публикаций нашла администратор группы Вера Врубель и решила лично с ним пообщаться. Правда, после резонанса он закрыл свой профиль в соцсетях, прокомментировать «Фонтанке» свое увлечение отказался.



— Я разговаривала с ним не с правовых позиций, а скорее с материнских: свалитесь же! Он ответил, что эксперт и ничего плохого не случится. И если на Невском они использовали новодельный дом, доступ на крышу которого почему-то свободен, то на Петроградской стороне паркурщики влезли на крыши исторических домов и встали ногами на головы статуй. А они могут обрушиться и без такого вандального отношения.

