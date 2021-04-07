Верховный волхв Руси скончался в Петербурге

Основатель неоязыческого движения «Схорон еж словен» скончался 6 апреля. Он был болен.



О смерти Голякова, который называл себя верховным волхвом Руси, на своей странице «ВКонтакте» написал его сподвижник Святослав Нево. «Отошёл из телеса», — рассказал неоязычник.

С конца марта Нево призывал «совершить обряд здравицы» и «убить хворь» Богумила. 21 марта жрец славян сам проводил обряд встречи весеннего равноденствия.

Голяков основал свое движение в Купчино еще в 1991 году. Он назвал себя Богумил II Голяк и провозгласил себя жрецом языческого капища на Купчинских холмах вдоль Бухарестской улицы. С 2007 года участвовал в Русских маршах. Получил условные пять лет за разбой в петербургском офисе общественной организации «Мемориал» (признан иноагентом в РФ). На Украине в 2008 году пытался разогнать собрание иеговистов. Истукана, которого он установил напротив православной церкви в Купчино, распиливал тогда еще депутат Законодательного собрания Виталий Милонов. Репост речей верховного жреца в Екатеринбурге стал поводом для возбуждения дела об экстремизме, но суд его прекратил.