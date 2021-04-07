Bloomberg: Около 150 миллионов человек по всему миру стали бедняками из-за коронавируса

Издание пишет, что численность глобального среднего класса сократилась на 150 млн человек — это число можно сравнить с населением Великобритании и Германии вместе взятых. В странах Южной Азии и Африки, уточняет Bloomberg, наблюдается самый большой спад.

Пандемия Covid-19 замедлила одну из наиболее значимых мировых экономических тенденций последних десятилетий — рост глобального среднего класса, численность которого резко сократилась в 2020 году впервые с 1990-х годов. Об этом 7 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на Исследовательский центр Пью (Pew Research Center).

Таким образом, по данным издания, численность среднего и высшего класса сократилась в Индии на 32%, в Южной Азии — на 25%, в Африке южнее Сахары — на 11%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 10%, в Латинской Америке, на Карибах и в развивающихся странах — на 7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 5%, в Китае — на 4%, в Европе и Центральной Азии — на 3%.



Bloomberg отмечает, что определение параметров глобального среднего класса долгое время было спорным. Исследовательский центр Пью занимается этой темой более 10 лет и, используя данные о покупательской способности, называет средним классом тех, кто зарабатывает от 10 до 20 долларов в день. Тех, кто зарабатывает от 20 до 50 долларов в день, в Пью относят к классу выше среднего.



По подсчётам центра, общая численность групп со средним уровнем дохода и уровнем выше среднего составляет примерно 2,5 млрд человек. Это треть от численности населения Земли.

