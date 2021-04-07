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Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов будет участвовать в праймериз «Единой России» за Уралом

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подал документы на праймериз «Единой России»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов заявился на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в нижнюю палату российского парламента.

Как сообщает 7 апреля со ссылкой на реготделение «ЕР» «Коммерсантъ», Карпов зарегистрирован по федеральному избирательному округу на территории Тюменской области как кандидат предварительного голосования накануне.

В настоящий момент экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, широко известный своим соперничеством за титул с Гарри Каспаровым, является действующим депутатом Госдумы также от «Единой России» и занимает должность зампредседателя комитета по делам национальностей.

В свою очередь, его соперник за шахматным столом — Гарри Каспаров, активно участвовавший в политической жизни России в 90–00-х годах на стороне оппозиции, сейчас проживает в США, где с 2011 года возглавляет Международный совет Фонда защиты прав человека в Нью-Йорке.

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