Водитель легкового автомобиля повредил поезд и своё транспортное средство в Днепропетровской области на Украине. Последствия ДТП сняли на видео, оставив самое интересное напоследок.
Авария, к счастью, обошлась без жертв и пострадавших, сообщает 7 апреля «Днепр оперативный». Электричка Днепр — Кривой Рог и полицейская машина столкнулись вчера на неохраняемом переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево — Кривой Рог. По предварительным данным, полицейский выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения.
И машина, и электричка получили повреждения. У поезда, в частности, согнута лестница подъёма на крышу в кабине машиниста, повреждён тормозной цилиндр.