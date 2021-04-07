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Полицейский выехал на пути перед днепровской электричкой, последствия стали «интересным кино»

Поезд и машина полиции столкнулись на Украине

Водитель легкового автомобиля повредил поезд и своё транспортное средство в Днепропетровской области на Украине. Последствия ДТП сняли на видео, оставив самое интересное напоследок.

Авария, к счастью, обошлась без жертв и пострадавших, сообщает 7 апреля «Днепр оперативный». Электричка Днепр — Кривой Рог и полицейская машина столкнулись вчера на неохраняемом переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево — Кривой Рог. По предварительным данным, полицейский выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения.

Кадр из видео на YouTube-канале <a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UC1oWq6S6zS9sPbWDUzklDNA" dir="auto">«Днепропетровская Панорама»</a>
Кадр из видео на YouTube-канале «Днепропетровская Панорама»
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И машина, и электричка получили повреждения. У поезда, в частности, согнута лестница подъёма на крышу в кабине машиниста, повреждён тормозной цилиндр.

Кадр из видео на YouTube-канале <a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UC1oWq6S6zS9sPbWDUzklDNA" dir="auto">«Днепропетровская Панорама»</a>
Кадр из видео на YouTube-канале «Днепропетровская Панорама»

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Комментарии (1)

monch
Зачем нам в СПб эти новости из недружественного государства?
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