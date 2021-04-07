В Италии отменили закон о киноцензуре вековой давности. От него страдали сотни картин

В Италии отменили киноцензуру по моральным и религиозным причинам. О прекращении действия закона, который появился в 1914 году и повлиял на сотни картин, заявил министр культуры страны Дарио Франческини.
«Система контроля, которая всё ещё позволяет государству ограничивать свободу художников, окончательно отменена», — приводит его слова The Guardian.
Теперь работы кинематографистов нельзя будет запретить или править. Создатели будут сами определять возрастной рейтинг картины, а их решение доверено заверять специальной комиссии из 49 человек. Члены собрания — представители киносферы, а также эксперты в вопросах образования и защиты животных.
Только с 1944 года в Италии были отцензурированы 274 итальянских, 130 американских картин и 321 лента из других стран. Больше 10 тысяч картин в разной степени также подвергались правкам. Такие цифры перечисляет The Guardian со ссылкой на исследование Cinecensura.
Закон не обошёл картины, считающиеся классикой: в стране были уничтожены почти все копии эротической драмы «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. Официально были сохранены только три — как доказательства «совершенного преступления».