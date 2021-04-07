В Италии отменили закон о киноцензуре вековой давности. От него страдали сотни картин

В Италии отменили киноцензуру по моральным и религиозным причинам. О прекращении действия закона, который появился в 1914 году и повлиял на сотни картин, заявил министр культуры страны Дарио Франческини.



«Система контроля, которая всё ещё позволяет государству ограничивать свободу художников, окончательно отменена», — приводит его слова The Guardian.



Теперь работы кинематографистов нельзя будет запретить или править. Создатели будут сами определять возрастной рейтинг картины, а их решение доверено заверять специальной комиссии из 49 человек. Члены собрания — представители киносферы, а также эксперты в вопросах образования и защиты животных.

