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Женщина умерла во время операции по подтяжке лица в Подмосковье

СКР возбудил дело после смерти клиентки салона красоты в подмосковных Луховицах

В подмосковном городе Луховицы 51-летняя женщина скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком. По факту смерти клиентки косметологической клиники из-за допущенной неосторожности заведено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Как пишет 7 апреля РИА Новости, по данным следствия, в первых числах марта жительница Подмосковья обратилась в салон красоты, чтобы сделать подтяжку лица. Сотрудник клиники ввёл женщине в околоушную область анестетик, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на помощь бригады скорой, она скончалась на месте.

Были проведены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, запрошена и получена медкарта погибшей. По данным эксперта, смерть женщины наступила из-за отравления анестетическим препаратом. В настоящее время в СКР устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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