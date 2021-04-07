Женщина умерла во время операции по подтяжке лица в Подмосковье

В подмосковном городе Луховицы 51-летняя женщина скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком. По факту смерти клиентки косметологической клиники из-за допущенной неосторожности заведено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.



Как пишет 7 апреля РИА Новости, по данным следствия, в первых числах марта жительница Подмосковья обратилась в салон красоты, чтобы сделать подтяжку лица. Сотрудник клиники ввёл женщине в околоушную область анестетик, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на помощь бригады скорой, она скончалась на месте.

