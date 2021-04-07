В связи с дорожным ремонтом на одном из съездов с КАД в районе Мурино введут ограничения движения.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на путепроводе над КАД на развязке с Пискарёвским проспектом в направлении Ленобласти (это съезд на Муринскую дорогу, по которой можно доехать до нового города) перекроют первую полосу и полосу безопасности. На второй имеющейся разрешённую скорость снизят до 50 км/ч. Ограничения будут действовать с 10 по 30 апреля.
На путепроводе необходимо заменить напыляемую гидроизоляцию и восстановить защитный слой бетона. Работы будут вести в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения в круглосуточном режиме, в три смены. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».
Напомним, на КАД сейчас также действуют ограничения движения в связи с уборкой.