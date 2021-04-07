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На развязке КАД с Пискарёвским до конца апреля закроют полосу

Ограничения на КАД Петербурга вводят для замены гидроизоляции

В связи с дорожным ремонтом на одном из съездов с КАД в районе Мурино введут ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на путепроводе над КАД на развязке с Пискарёвским проспектом в направлении Ленобласти (это съезд на Муринскую дорогу, по которой можно доехать до нового города) перекроют первую полосу и полосу безопасности. На второй имеющейся разрешённую скорость снизят до 50 км/ч. Ограничения будут действовать с 10 по 30 апреля.

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На путепроводе необходимо заменить напыляемую гидроизоляцию и восстановить защитный слой бетона. Работы будут вести в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения в круглосуточном режиме, в три смены. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».

Напомним, на КАД сейчас также действуют ограничения движения в связи с уборкой.

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