Между тройкой и четверкой. Бизнес-уполномоченный оценил инвестклимат в Петербурге

Уполномоченный по правам предпринимателей Александр Абросимов оценил инвестиционный климат в Петербурге по пятибалльной шкале — он не дотягивает до четверки. Об этом омбудсмен 7 апреля сказал в Заксобрании города во время ежегодного отчета перед депутатами.



Оценить инвестиционный климат в городе Абросимова попросил коммунист Александр Рассудов. «Между тремя и четырьмя баллами», — ответил уполномоченный.



Он добавил, что Петербургу не хватает единой карты инвестора. Это портал поддержки всех инвесторов в режиме «единого окна» и удобный доступ к информации, которая необходима для реализации проекта. Например, подключен ли участок к сетям или на какие конкретно преференции сможет претендовать бизнесмен. Инвесткарты региона, как предполагается, появятся в рамках унификации такой деятельности в регионах, старт которой дало Минэкономразвития.

