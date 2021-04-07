Бизнес-омбудсмен: В Петербурге бюрократия не позволила многим предприятиям получить помощь от государства в пандемию

В Петербурге в результате введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса пострадали 83% предприятий, тогда как воспользоваться мерами поддержки смогли менее 30%. Такие данные опроса привел уполномоченный по правам предпринимателей в Северной столице Александр Абросимов 7 апреля во время ежегодного доклада перед Заксобранием в Мариинском дворце.



Омбудсмен рассказал, что в 2020 году число жалоб увеличилось на 36%, всего было 1289 обращений. Больше всего нареканий вызывают проблемы с получением мер государственной поддержки, в частности, наиболее пострадавшим отраслям в зависимости от основного вида экономической деятельности, указанного в регистрационных документах.

