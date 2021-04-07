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Бизнес-омбудсмен: В Петербурге бюрократия не позволила многим предприятиям получить помощь от государства в пандемию

Александр Абросимов: В Петербурге многие предприниматели не смогли воспользоваться господдержкой в коронавирусный период

В Петербурге в результате введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса пострадали 83% предприятий, тогда как воспользоваться мерами поддержки смогли менее 30%. Такие данные опроса привел уполномоченный по правам предпринимателей в Северной столице Александр Абросимов 7 апреля во время ежегодного доклада перед Заксобранием в Мариинском дворце.

Омбудсмен рассказал, что в 2020 году число жалоб увеличилось на 36%, всего было 1289 обращений. Больше всего нареканий вызывают проблемы с получением мер государственной поддержки, в частности, наиболее пострадавшим отраслям в зависимости от основного вида экономической деятельности, указанного в регистрационных документах.

«Такой бюрократический подход привел к тому, что большое количество предпринимателей не смогли воспользоваться помощью государства, что снизило эффективность этой важной работы», — сказал Абросимов.

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Комментарии (3)

sektor7
А я получил поддержку от государства в прошлом году. Просто подал заявку. Выдержал критерии целевого использования.
В конце марта этого года выданная сумма списалась без комиссий в полном объёме.
Спасибо президенту!!
Маэстро
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