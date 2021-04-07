«Законодательное пустозвонство». Оппозиция в ЗакСе раскритиковала идею «Единой России» о дистанционном обслуживании населения

Фракция партии власти в парламенте Петербурга предложила ввести дистанционную форму обслуживания населения. Депутаты на заседании 7 апреля приняли в первом чтении проект соответствующей федеральной инициативы. Оппозиция в ЗакСе раскритиковала «Единую Россию» за законопроект «ни о чем» и регулярный отказ поддерживать значимые меры соцпомощи населению.



Суть законопроекта — прописать возможность предоставлять в дистанционном формате услуги в социально-правовой, социально-образовательной и психологической сферах.

