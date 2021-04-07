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«Законодательное пустозвонство». Оппозиция в ЗакСе раскритиковала идею «Единой России» о дистанционном обслуживании населения

В Петербурге предлагают ввести форму дистанционного оказания услуг населению

Фракция партии власти в парламенте Петербурга предложила ввести дистанционную форму обслуживания населения. Депутаты на заседании 7 апреля приняли в первом чтении проект соответствующей федеральной инициативы. Оппозиция в ЗакСе раскритиковала «Единую Россию» за законопроект «ни о чем» и регулярный отказ поддерживать значимые меры соцпомощи населению.

Суть законопроекта — прописать возможность предоставлять в дистанционном формате услуги в социально-правовой, социально-образовательной и психологической сферах.

Глава фракции Партия Роста Оксана Дмитриева поинтересовалась обеспечением населения средствами техники, без которой получение услуг в удаленном формате затруднительно.

Беспартийный Максим Резник обратил внимание, что в «великом государстве Российская Федерация» на помощь населению тратится в 86 раз меньше, чем в «великом государстве» США. Он добавил, что средства в РФ вместо улучшения жизни граждан тратятся на вооружение.

Коммунист Александр Рассудов назвал законопроект «ни о чем» и напомнил, что есть конкретные способы помогать и улучшать качество предоставляемых услуг. Он привел в пример множество обращений больных коронавирусом, которые так и не дождались врача, несмотря на неоднократные вызовы. «Давайте не будем позорить великий город, высылая такие инициативы, и прекратим заниматься законодательным пустозвонством», — сказал он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Mazda
Они уже и так 21 обслуживают нас удалённо, кто из Швейцарии, кто из США, кто из Англии, а кто по проще из особняков в России, лучше бы честно сказали, плевать нам на вас, живите как хотите, может быть стадо поумнело бы хоть.
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