«Законодательное пустозвонство». Оппозиция в ЗакСе раскритиковала идею «Единой России» о дистанционном обслуживании населения

Фракция партии власти в парламенте Петербурга предложила ввести дистанционную форму обслуживания населения. Депутаты на заседании 7 апреля приняли в первом чтении проект соответствующей федеральной инициативы. Оппозиция в ЗакСе раскритиковала «Единую Россию» за законопроект «ни о чем» и регулярный отказ поддерживать значимые меры соцпомощи населению.
Суть законопроекта — прописать возможность предоставлять в дистанционном формате услуги в социально-правовой, социально-образовательной и психологической сферах.
Глава фракции Партия Роста Оксана Дмитриева поинтересовалась обеспечением населения средствами техники, без которой получение услуг в удаленном формате затруднительно.
Беспартийный Максим Резник обратил внимание, что в «великом государстве Российская Федерация» на помощь населению тратится в 86 раз меньше, чем в «великом государстве» США. Он добавил, что средства в РФ вместо улучшения жизни граждан тратятся на вооружение.
Коммунист Александр Рассудов назвал законопроект «ни о чем» и напомнил, что есть конкретные способы помогать и улучшать качество предоставляемых услуг. Он привел в пример множество обращений больных коронавирусом, которые так и не дождались врача, несмотря на неоднократные вызовы. «Давайте не будем позорить великий город, высылая такие инициативы, и прекратим заниматься законодательным пустозвонством», — сказал он.