Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться по России, но не в Петербурге

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было выявлено 8 328 случаев. В Петербурге же почти без изменений: 705 заразившихся за 24 часа (против 702 накануне). Летальная статистика также практически застыла на месте: 374 смерти по стране (389 накануне), 36 умерших в Северной столице (31 накануне).
В России есть всего один регион, где за сутки не нашли заболевших коронавирусом, — это Ненецкий автономный округ. Москва по-прежнему остается лидером по ежедневному приросту с 1 585. Идущий вторым Петербург отстает на 880.
За 24 часа в Северной столице 17 869 человек проверили на COVID-19. Общее число заболевших петербуржцев почти достигло 400 тысяч.
С начала пандемии в России насчитали уже 4 606 162 случая коронавируса. Большинство инфицированных (4,2 миллиона) смогли выздороветь, а летальных исходов зафиксировали 101 480 (из них 12 488 в Петербурге).
В мире число заболевших перевалило за 132 миллиона. Россия в мировом масштабе держится в топ-5 по количеству случаев. Нашу страну по этому показателю обогнали только Франция (4,9 миллиона), Индия (12,8 миллиона), Бразилия (13,1 миллиона) и США (30,8 миллиона).