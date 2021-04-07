Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться по России, но не в Петербурге

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было выявлено 8 328 случаев. В Петербурге же почти без изменений: 705 заразившихся за 24 часа (против 702 накануне). Летальная статистика также практически застыла на месте: 374 смерти по стране (389 накануне), 36 умерших в Северной столице (31 накануне).



В России есть всего один регион, где за сутки не нашли заболевших коронавирусом, — это Ненецкий автономный округ. Москва по-прежнему остается лидером по ежедневному приросту с 1 585. Идущий вторым Петербург отстает на 880.