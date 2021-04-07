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Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться по России, но не в Петербурге

В Северной столице за сутки выявили 705 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 8 294 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было выявлено 8 328 случаев. В Петербурге же почти без изменений: 705 заразившихся за 24 часа (против 702 накануне). Летальная статистика также практически застыла на месте: 374 смерти по стране (389 накануне), 36 умерших в Северной столице (31 накануне).

В России есть всего один регион, где за сутки не нашли заболевших коронавирусом, — это Ненецкий автономный округ. Москва по-прежнему остается лидером по ежедневному приросту с 1 585. Идущий вторым Петербург отстает на 880.

За 24 часа в Северной столице 17 869 человек проверили на COVID-19. Общее число заболевших петербуржцев почти достигло 400 тысяч.

С начала пандемии в России насчитали уже 4 606 162 случая коронавируса. Большинство инфицированных (4,2 миллиона) смогли выздороветь, а летальных исходов зафиксировали 101 480 (из них 12 488 в Петербурге).

В мире число заболевших перевалило за 132 миллиона. Россия в мировом масштабе держится в топ-5 по количеству случаев. Нашу страну по этому показателю обогнали только Франция (4,9 миллиона), Индия (12,8 миллиона), Бразилия (13,1 миллиона) и США (30,8 миллиона).

© Фонтанка.Ру

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