Российские блогеры за год заработали 11 миллиардов. Богатеть помогла пандемия

Примерно 11,1 миллиарда рублей заработали на рекламе пользователи YouTube и Instagram за 2020 год. Это легальные доходы, теневые могут быть сопоставимы. Данные приводит 7 апреля РБК со ссылкой на The Interactive Advertising Bureau.
Instagram принес блогерам 7 миллиардов рублей, в основном рекламировали товары из сферы моды, красоты и дизайна. Сумма на
Аналитики считали доходы на основе данных из прайс-листов на рекламу и собственно ее количества. При этом реальный заработок может быть в два раза больше — многие зарабатывают на рекламе онлайн-казино или крипторынке.
Для сравнения, доходы от рекламы всех газет и журналов в прошлом году составили 8 миллиардов рублей.