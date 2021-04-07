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Российские блогеры за год заработали 11 миллиардов. Богатеть помогла пандемия

Рекламные доходы блогеров в России за год выросли на 64%

Примерно 11,1 миллиарда рублей заработали на рекламе пользователи YouTube и Instagram за 2020 год. Это легальные доходы, теневые могут быть сопоставимы. Данные приводит 7 апреля РБК со ссылкой на The Interactive Advertising Bureau.

Instagram принес блогерам 7 миллиардов рублей, в основном рекламировали товары из сферы моды, красоты и дизайна. Сумма на 69 % больше, чем годом ранее. Еще 4,1 миллиарда принес YouTube (плюс 55 %). Рост связывают с пандемией. Интернет оказался единственной площадкой, где рекламные доходы немного подросли, а не снизились.

Аналитики считали доходы на основе данных из прайс-листов на рекламу и собственно ее количества. При этом реальный заработок может быть в два раза больше — многие зарабатывают на рекламе онлайн-казино или крипторынке.

Для сравнения, доходы от рекламы всех газет и журналов в прошлом году составили 8 миллиардов рублей.

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