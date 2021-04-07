Российские блогеры за год заработали 11 миллиардов. Богатеть помогла пандемия

Примерно 11,1 миллиарда рублей заработали на рекламе пользователи YouTube и Instagram за 2020 год. Это легальные доходы, теневые могут быть сопоставимы. Данные приводит 7 апреля РБК со ссылкой на The Interactive Advertising Bureau.

Instagram принес блогерам 7 миллиардов рублей, в основном рекламировали товары из сферы моды, красоты и дизайна. Сумма на 69 % больше, чем годом ранее. Еще 4,1 миллиарда принес YouTube (плюс 55 % ). Рост связывают с пандемией. Интернет оказался единственной площадкой, где рекламные доходы немного подросли, а не снизились.