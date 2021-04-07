Жители блокадного кольца в Ленобласти будут получать льготы из бюджета Петербурга

Жители Ленинграда, которые пережили фашистскую блокаду города на территориях, относящихся сейчас к Ленобласти, будут получать льготы наравне с петербуржцами. Соответствующий законопроект депутаты городского парламента на заседании 7 апреля приняли в окончательном, третьем чтении.

Документ ушел на подписание к губернатору. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Архивные данные помогут установить точные границы, чтобы определить, жители каких населенных пунктов или местностей в Ленобласти, которые входили в кольцо фашистской блокады, имеют право на получение льгот из бюджета Петербурга. В частности, будут использованы фонды ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга».