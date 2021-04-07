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В пруду на юге Петербурга искали ребенка, а нашли утопленницу

Прогулка с собакой привела к пруду с утопленником в Петербурге

Полиция и СК устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в пруду Южно-Приморского парка в Красносельском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, жительница юга Петербурга накануне днем, около двух часов, гуляла по парку с собакой, когда увидела в воде пруда тело. Она, как говорят, уверяла, что в пруду в 10 метрах от берега находится тело ребенка, однако, когда труп извлекли из воды, оказалось, что погибшая — женщина на вид лет 45–50 в бордовом свитере и серых штанах.

Внешних следов насильственной смерти на теле утопленницы не нашли. Её личность устанавливается.

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Комментарии (4)

howo
Не на юге, а на юго-западе парк
DimonTT
Фонтанка! Да забаньте же уже этого жулика-попрошайку навсегда!
zenotr
Сколько можно уже этот бред публиковать о переводе денег этому мошеннику?
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