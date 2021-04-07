FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

В кафе и магазин с собакой — по единым правилам. Депутаты ЗакСа озаботились четвероногими в общественных местах

В Петербурге предложили ввести правила для похода в рестораны и магазины с животными

В Петербурге депутаты предложили разработать единые правила для посещения общепита и магазинов с животными. На заседании 7 апреля Заксобрание приняло в целом проект соответствующей федеральной инициативы.

Парламент предложил Госдуме рассмотреть инициативу, которая вносит изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его хотят дополнить пунктом, который устанавливает, что к полномочиям федеральной исполнительной власти относится «установление правил посещения организаций общественного питания и организаций, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, гражданами, имеющими при себе животных».

В пояснительной записке указано, что в настоящее время владельцы заведений сами решают, пускать ли посетителей с животными и на каких условиях.

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — указано в тексте.

Авторы указывают, что, по их задумке, речь не идет о полном запрете на посещение общественных мест с четвероногими. «Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», — уточнил один из авторов проекта депутат Денис Четырбок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

hedgehog_
а депутатеги не хотят навалить закончик чтобы хазаива вот этого всего за ними на улицах дерьмо убирали? не? ну ладно.
Маэстро
"Особо одарённые" и детей в грязных ботах сажают в тележку для продуктов. С этими что делать?
Laska77
не понимаю как можно назвать собакой -эту помесь крысы с мочалкой!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний