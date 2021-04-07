В кафе и магазин с собакой — по единым правилам. Депутаты ЗакСа озаботились четвероногими в общественных местах

Парламент предложил Госдуме рассмотреть инициативу, которая вносит изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его хотят дополнить пунктом, который устанавливает, что к полномочиям федеральной исполнительной власти относится «установление правил посещения организаций общественного питания и организаций, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, гражданами, имеющими при себе животных».

В пояснительной записке указано, что в настоящее время владельцы заведений сами решают, пускать ли посетителей с животными и на каких условиях.

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — указано в тексте.

Авторы указывают, что, по их задумке, речь не идет о полном запрете на посещение общественных мест с четвероногими. «Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», — уточнил один из авторов проекта депутат Денис Четырбок.