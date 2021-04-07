Впервые после 88-летнего перерыва в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры состоялась Божественная литургия по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. В год 800-летия святого Александра Невского храм был возвращён РПЦ. Богослужение 7 апреля возглавил наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.
Двухэтажная церковь — первое строение монастырского комплекса. Верхний храм был освящён в честь благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября 1724 года. Сюда были доставлены мощи святого из Владимира по указу Петра I. Здесь, в серебряной раке, они находились до 1790 года, пока не был построен Свято-Троицкий собор. Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Богослужения в Благовещенской — Александро-Невской церкви прекратились только после ее закрытия в 1933 году. Партийно-советские власти передали здание Музею городской скульптуры.
Петербургская епархия получила храм, посвящённый Невскому, обратно 16 марта распоряжением комитета имущественных отношений правительства Петербурга. Ранее здание использовалось Музеем городской скульптуры.