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В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры прошла первая за 88 лет Божественная литургия

В Петербурге в Благовещенской церкви, возвращённой РПЦ, провели литургию

Впервые после 88-летнего перерыва в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры состоялась Божественная литургия по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. В год 800-летия святого Александра Невского храм был возвращён РПЦ. Богослужение 7 апреля возглавил наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Двухэтажная церковь — первое строение монастырского комплекса. Верхний храм был освящён в честь благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября 1724 года. Сюда были доставлены мощи святого из Владимира по указу Петра I. Здесь, в серебряной раке, они находились до 1790 года, пока не был построен Свято-Троицкий собор. Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Богослужения в Благовещенской — Александро-Невской церкви прекратились только после ее закрытия в 1933 году. Партийно-советские власти передали здание Музею городской скульптуры.

Петербургская епархия получила храм, посвящённый Невскому, обратно 16 марта распоряжением комитета имущественных отношений правительства Петербурга. Ранее здание использовалось Музеем городской скульптуры.

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Комментарии (3)

265841920
...Построили с гидротехниками США , и западным оборудованием, для гидростроительства.
Danik
Как раньше бездуховно было. Запущена первая очередь Днепрогэса, фабрики, завода, ветки метро, производства колбасы, сыра, детские сады.... А теперь проведена литургия! Умиляйся и радуйся народ! Стой на коленях и крестись! Будет тебе счастие на небесах! Отлично!
264527831
Событие поистине историческое, но духовности у игумена не прибавится.
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