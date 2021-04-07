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«Сейчас очень интересный процесс». Гидрометцентр обещает улучшение погоды

Вильфанд дал жителям Европейской России прогноз на выходные

Центр Европейской части России, по данным синоптиков, ожидают хмурый четверг и солнечные выходные.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро», — цитирует 7 апреля РИА Новости прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Четверг, 8 апреля, по его словам, будет «совершенно хмурым» с давлением на 15–20 мм ниже обычного. А в пятницу давление начёт расти. Такая погода характерна для центра Европейской части России.

«В субботу будут 10–13 днём, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днём до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — сказал Вильфанд.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (2)

zlopopik
Хорошо, когда синоптик увлечен делом. Для него даже скучноватая погода интересна.
265012891
В Гидрометцентр резюме отправь.
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