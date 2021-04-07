«Сейчас очень интересный процесс». Гидрометцентр обещает улучшение погоды

«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро», — цитирует 7 апреля РИА Новости прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Четверг, 8 апреля, по его словам, будет «совершенно хмурым» с давлением на 15–20 мм ниже обычного. А в пятницу давление начёт расти. Такая погода характерна для центра Европейской части России.