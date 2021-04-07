Курс евро на Московской бирже утром 7 апреля поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля.
По данным на 9:16, евро стоил 91,9 рубля, а в 9:18 — 92 рубля. Доллар в 9:19 оценивался в 77,5 рубля.
Евро впервые за два месяца подскочил выше 92 рублей
Курс евро в России вырос до уровня 1 февраля
Курс евро на Московской бирже утром 7 апреля поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля.
По данным на 9:16, евро стоил 91,9 рубля, а в 9:18 — 92 рубля. Доллар в 9:19 оценивался в 77,5 рубля.
Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter