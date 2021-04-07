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Евро впервые за два месяца подскочил выше 92 рублей

Курс евро в России вырос до уровня 1 февраля

Курс евро на Московской бирже утром 7 апреля поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля.

По данным на 9:16, евро стоил 91,9 рубля, а в 9:18 — 92 рубля. Доллар в 9:19 оценивался в 77,5 рубля.

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Комментарии (3)

DmSh
Пора ЦБ уже вмешиваться, думаю сегодня будут новости. Пока все больше похоже на 14 год. Ничего не случилось - Паника.
Агроном аэродрома
"Евро подскочил" - или, таки, рубель откатился, чтобы взять мощный разбег(с)? :))
Очередной путинский прорыв и победа!
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