Обязательную замену паспорта предлагают отменить

Гражданам России не потребуется менять паспорт, если будет принят законопроект МВД о последней странице документа.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — цитирует 7 апреля РИА Новости сообщение ведомства.

Сейчас положение о паспорте гражданина РФ предусматривает, что его надо получать в возрасте: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.

МВД своим законопроектом хочет внести следующие изменения в последнюю страницу паспорта гражданина РФ. Текст памятки предлагается дополнить напоминанием о том, что это основной документ гражданина, им обязаны владеть с 14 лет. Другие нововведения — оповещения о возможности внесения в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе (по желанию) и о причинах признания документа недействительным.