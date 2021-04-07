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Обязательную замену паспорта предлагают отменить

В МВД рассказали о возможных изменениях в паспорте

Гражданам России не потребуется менять паспорт, если будет принят законопроект МВД о последней странице документа.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — цитирует 7 апреля РИА Новости сообщение ведомства.

Сейчас положение о паспорте гражданина РФ предусматривает, что его надо получать в возрасте: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.

МВД своим законопроектом хочет внести следующие изменения в последнюю страницу паспорта гражданина РФ. Текст памятки предлагается дополнить напоминанием о том, что это основной документ гражданина, им обязаны владеть с 14 лет. Другие нововведения — оповещения о возможности внесения в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе (по желанию) и о причинах признания документа недействительным.

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Комментарии (5)

Tattiana
В СССР последний (красный) паспорт не меняли, только в соответствующие годы вклеивали дополнительные фото. В 25 и в 45, если не путаю. Чем плохо было? Попробуй узнать по фото девчушки бабульку 65+...
Меняли ли зелёный паспорт - не знаю, мала ещё была.
vic_5e4cd1938d1a8
"Фонтанка" "умеет" доходчиво объяснить.
Скопировали по быстрому часть чьей-то новости, а что написали, вероятно и сами не поняли.
footballer13
Я ничего не понял, каким образом внесение изменений в памятку на последней странице отменит обязательную замену?
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