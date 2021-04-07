Молодой синий «Ягуар» уехал от петербургского гендиректора, оставив след

Дорогой автомобиль разыскивает полиция Красносельского района Петербурга. Хозяин катался на нём меньше года.
Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, накануне утром в службу «112» обратился 48-летний петербуржец, работающий генеральным директором в частной компании. Выйдя утром из дома на Петергофском шоссе, он не нашёл на парковке оставленный там вечером автомобиль — синий кроссовер Jaguar E-Pace. Машина 2020 года выпуска, застрахована по каско. Ущерб владелец оценил в 2,8 миллиона рублей.
Камер видеонаблюдения вокруг нет, зато машину зафиксировала камера в Стрельне. «Ягуар» мчал по Красносельскому шоссе в 22:35. Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере.