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Апрельские контрасты петербургской погоды: утром говорит одно, днём — другое

В Петербурге переменная облачность, возможен снег

Ясное утро 7 апреля в Северной столице обещает прекрасный солнечный день, но солжёт.

Вскоре набегут облака, и может пойти снег.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днём местами ожидается небольшой мокрый снег, утром на дорогах возможна гололедица. Ветер умеренный, атмосферное давление будет повышаться. Ночью подмораживало до минус 1 градуса, днём воздух прогреется до плюс 6–8.

Это обычная для начала апреля температура. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает от минус 2 до плюс 8 градусов, паcмурно. Самое холодное 7 апреля зафиксировано в 1969 году, минус 5, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 14 градусов, напоминает «Яндекс».

Примерно такая же погода ожидается и завтра, а в пятницу — уже без дождя, но ветреная.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Skazochny
так то, у нас так всю жизнь было, есть и будет
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