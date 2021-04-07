По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днём местами ожидается небольшой мокрый снег, утром на дорогах возможна гололедица. Ветер умеренный, атмосферное давление будет повышаться. Ночью подмораживало до минус 1 градуса, днём воздух прогреется до плюс 6–8.

Это обычная для начала апреля температура. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает от минус 2 до плюс 8 градусов, паcмурно. Самое холодное 7 апреля зафиксировано в 1969 году, минус 5, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 14 градусов, напоминает «Яндекс».