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Одна из худших британских тюрем решила заменить наркотики для заключенных контактным зоопарком

В тюрьме Хиндли в Великобритании устроили контактный зоопарк для заключённых

В британской тюрьме Хиндли, ранее признанной одной из худших в стране, создали контактный зоопарк для заключённых. Об этом 6 апреля пишет Daily Mail.

Ранее в отчете наблюдательных органов сообщалось, что в Хиндли содержится около 600 заключённых, причем насилие и употребление наркотиков для большинства из них — привычное времяпрепровождение. Так, у 59% заключённых тест на наркотики оказался положительным, а в других тюрьмах Великобритании этот показатель колеблется между 5 и 20%.

Руководство учреждения решило, что создание контактного зоопарка позволит снимать стресс и другими способами. Главный инспектор тюремной службы страны Чарли Тейлор похвалил Хиндли за «творческую инициативу».

Общение с животными зачастую обладает терапевтическим эффектом и способствует повышению уровня окситоцина, чего заключенные обычно достигают другими способами.

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