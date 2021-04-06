В британской тюрьме Хиндли, ранее признанной одной из худших в стране, создали контактный зоопарк для заключённых. Об этом 6 апреля пишет Daily Mail.



Ранее в отчете наблюдательных органов сообщалось, что в Хиндли содержится около 600 заключённых, причем насилие и употребление наркотиков для большинства из них — привычное времяпрепровождение. Так, у 59% заключённых тест на наркотики оказался положительным, а в других тюрьмах Великобритании этот показатель колеблется между 5 и 20%.