В британской тюрьме Хиндли, ранее признанной одной из худших в стране, создали контактный зоопарк для заключённых. Об этом 6 апреля пишет Daily Mail.
Ранее в отчете наблюдательных органов сообщалось, что в Хиндли содержится около 600 заключённых, причем насилие и употребление наркотиков для большинства из них — привычное времяпрепровождение. Так, у 59% заключённых тест на наркотики оказался положительным, а в других тюрьмах Великобритании этот показатель колеблется между 5 и 20%.
Руководство учреждения решило, что создание контактного зоопарка позволит снимать стресс и другими способами. Главный инспектор тюремной службы страны Чарли Тейлор похвалил Хиндли за «творческую инициативу».
Общение с животными зачастую обладает терапевтическим эффектом и способствует повышению уровня окситоцина, чего заключенные обычно достигают другими способами.