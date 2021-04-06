В Петербурге задержали одного члена «Другой России» и ищут другого. Причиной могло стать «напоминание МИДу о его грехах»

В Петербурге полицейские задержали члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Никиту Челышева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.



В сообщении уточняется, что полицейским открыли дверь родственники Челышева, после чего его увезли в 78-й отдел полиции. «Доподлинно неизвестно, какие претензии у сотрудников полиции к Челышеву, однако мы подозреваем, что это реакция на вчерашнюю акцию у представительства МИДа», — пишут соратники задержанного.



Кроме того, они сообщили, что ищут и другого члена партии — Игоря Яковлева. Сотрудники полиции звонят его родным и пытаются выяснить его местонахождение.

