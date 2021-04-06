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В Петербурге задержали одного члена «Другой России» и ищут другого. Причиной могло стать «напоминание МИДу о его грехах»

Петербургского члена «Другой России» задержали после акции у представительства МИДа РФ

В Петербурге полицейские задержали члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Никиту Челышева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

В сообщении уточняется, что полицейским открыли дверь родственники Челышева, после чего его увезли в 78-й отдел полиции. «Доподлинно неизвестно, какие претензии у сотрудников полиции к Челышеву, однако мы подозреваем, что это реакция на вчерашнюю акцию у представительства МИДа», — пишут соратники задержанного.

Кроме того, они сообщили, что ищут и другого члена партии — Игоря Яковлева. Сотрудники полиции звонят его родным и пытаются выяснить его местонахождение.

5 апреля активисты провели акцию возле представительства Министерства иностранных дел в Петербурге. На фасаде здания на набережной Кутузова вывесили флаг, в котором ведомство именуют «логовом предателей», а рядом — куклу с табличкой «Я — русский, меня предал Кремль». «Нацболы напомнили МИДу о его грехах», — описали ситуацию в партии.

В день акции никого не задержали. Пока неизвестно, что именно вменяют задержанному Челышеву, однако его однопартийцы в разговоре с «Фонтанкой» предположили, что речь идет о протоколе по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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