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Кошки-утки. Пока птицы заселяются в новые апартаменты под Петербургом, на старые претендуют усатые хищники

В Ленобласти показали новые дома для диких уток, а петербургские спасатели зафиксировали «глобальное котепление»

Дикие утки обзавелись новыми домами под Петербургом. Одновременно с этим специалисты по спасению животных отмечают «глобальное котепление» и «выселяют» домашних питомцев из привычных для птиц мест гнездования.

Обновлённые апартаменты для птиц 6 апреля презентовали на официальной странице администрации Ленобласти в социальной сети Instagram. Как говорится в сообщении, для привлечения диких уток в отдельных районах установили искусственные гнездовья.

«Постройка и установка искусственных гнёзд помогает привлечь диких уток на водоёмы. Это гнёзда тоннельного типа. Они идеально подходят для крякв и других видов, которые живут на земле. В удобном и защищенном от хищников гнезде утка может за сезон делать не один выводок, а два», — сообщают в областной администрации со ссылкой на Охотнадзор.

Отмечается, что такие дома для птиц также помогают им спастись от хищников, так как их трудно заметить с воздуха, а в случае опасности можно ретироваться, воспользовавшись одним из двух выходов.

Тем временем в Тайцах на сосну вынуждено заселился кот, сообщается в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте». «Одиночную камеру» на верхушке дерева ему обеспечили собаки. Спасатели животных спустили усатого хищника на землю. По их словам, в последние дни участились подобные заявки. Специалисты попросили жителей Петербурга и Ленобласти следить за своими питомцами.

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